Videocamera intelligente Blink Mini Pan-Tilt: sicurezza smart scontata del 35%

Occuparsi (e preoccuparsi) della sicurezza in casa non significa solamente temere che i ladri provino a entrare. I rischi in casa possono essere diversi e possono riguardare anche il monitoraggio degli animali domestici o il controllo dei bambini che dormono nella propria cameretta mentre magari si è al PC o si guarda la TV per questo un dispositivo come la videocamera intelligente Blink Mini Pan-Tilt è indispensabile. Poterla acquistare a soli 25,99€ con il 35% di sconto è un’opportunità da cogliere al volo.

3 ragioni per scegliere la videocamera intelligente Blink Mini Pan-Tilt

Controllo panoramico e inclinazione da remoto

Video HD e rilevamento di movimento intelligente

Audio bidirezionale + compatibilità con Alexa

Parla e ascolta da remoto con audio bidirezionale integrato

Il primo elemento che credo sia importante della videocamera intelligente Blink Mini Pan-Tilt è il suo angolo di visualizzazione di 360°. L’obiettivo della videocamera, infatti, ruota completamente così da permetterti di guardare in ogni angolo della stanza (senza zone d’ombra) ed essere aggiornato in tempo reale in caso di movimenti o rumori sospetti.

A questo proposito la videocamera intelligente Blink Mini Pan-Tilt è un dispositivo intelligente perché riconosce rumori e movimenti sospetti e te li segnala immediatamente con notifica sul tuo smartphone.

E poi la Blink Mini Pan-Tilt supporta l’audio bidirezionale. In questo modo puoi non solo ascoltare in tempo reale cosa accade in una stanza, ma anche parlare. È una funzione molto utile, ad esempio quando usi la videocamera come baby monitor. Sei fuori con gli amici e tuo figlio si sveglia e vuole essere rassicurato? Puoi farlo in maniera semplice e sicura.

Ideale per chi…

Vuole tenere d’occhio animali domestici o bambini

Cerca una soluzione smart per la sicurezza domestica

Desidera monitorare persone care a distanza

Un prodotto come la videocamera intelligente Blink Mini Pan-Tilt, a un prezzo così basso, è davvero un’occasione da non perdere. Un modo semplice, ma estremamente versatile, per avere un maggiore controllo sulla tua sicurezza e quella della tua casa e della tua famiglia. Acquista ora la videocamera intelligente Blink Mini Pan-Tilt a soli 25,99€.