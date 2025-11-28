Videocitofono smart Ring a batteria: risparmia 60% al Black Friday

Ring Battery Video Doorbell è il prodotto più venduto nella sua categoria su Amazon e oggi, grazie al Black Friday, lo puoi acquistare con uno sconto del 60% rispetto al listino ufficiale. È il videocitofono a batteria facile da installare (bastano 5 minuti) e che non richiede cavi di alimentazione, con sensore in alta definizione e visione notturna. Il voto medio assegnato da oltre 12.800 recensioni dei clienti è superiore a 4/5.

Black Friday: Ring Battery Video Doorbell a -60%

Consente di parlare da remoto con i visitatori grazie all’audio bidirezionale con microfono integrato, ha la rilevazione del movimento avanzata con zone personalizzabili e notifiche inviate in tempo reale sullo smartphone, inquadratura di 150 gradi sia in orizzontale che in verticale. La connettività è Wi-Fi, si collega direttamente alla rete wireless della casa. Non teme le condizioni meteo avverse, essendo stato progettato per l’ambiente esterno resistendo anche a temperature estreme da -20 a 50 °C. Dai un’occhiata alla scheda completa per scoprire tutte le altre funzionalità supportate.

Lo sconto del 60% permette di acquistare il videocitofono smart a batteria Ring Battery Video Doorbell al prezzo di soli 39,99 euro. C’è anche la possibilità di scegliere tra due finiture, per non lasciare nulla al caso in termini di stile e design: Nickel satinato oppure Bronzo veneziano, la spesa finale non cambia.

Con il Black Friday ancora in corso, Amazon sta rendendo accessibile una serie di sconti pensati per soddisfare molti gusti e budget diversi. Le proposte più appetibili sono elencate nella sezione dedicata sull’e-commerce e spaziano in ogni categoria, compresa la smart home come in questo caso.