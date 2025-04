Il videocitofono smart Tapo D210 è al PREZZO MINIMO STORICO

Mantieni la tua casa al sicuro con l’offerta a tempo di Amazon che taglia il prezzo di Tapo D210. È il videocitofono smart del marchio TP-Link, proposto oggi al suo minimo storico da quando è in vendita. Tra i punti di forza ci sono la visione notturna a colori e l’impiego dell’intelligenza artificiale per il rilevamento delle persone con l’invio immediato di notifiche.

TP-Link Tapo D210 è in forte sconto su Amazon

Il sensore 2K si occupa di effettuare riprese in alta definizione, sempre nitide e dettagliate, da salvare eventualmente sul cloud oppure su una microSD (fino a 512 GB). A differenza di molte alternative concorrenti non richiede il collegamento di cavi, avendo una batteria che dura sei mesi, rendendo così l’installazione molto più semplice. Così come le telecamere del marchio, ha in dotazione un sistema audio bidirezionale che permette di comunicare in tempo reale con i visitatori, anche da remoto, attraverso un’applicazione su smartphone. All’interno della scheda del prodotto puoi trovare tutte le altre informazioni che cerchi.

C’è la disponibilità immediata e se lo ordini subito lo potrai installare già domani: Amazon, che si occupa sia della vendita che della spedizione, assicura infatti la consegna gratuita in un solo giorno. Il voto medio assegnato dalle recensioni è 4,6 stelle su 5.

Approfitta dello sconto del 38% sul listino e acquista il videocitofono smart Tapo D210 di TP-Link al suo prezzo minimo storico di soli 49,99 euro (invece di 79,99 euro). Essendo un’offerta a tempo potrebbe scadere o risultare sold out da un momento all’altro: la richiesta sarà di certo elevata.