Videosorveglianza 2-in-1 con Tapo C246D: l'offerta a tempo

Tapo C246D è diversa da ogni altra telecamera per la videosorveglianza in circolazione: basta uno sguardo per capirlo. Oggi in offerta a tempo su Amazon, è stata progettata da TP-Link per mantenere al sicura la casa, sia nei suoi ambienti interni che all’esterno, in modo innovativo. È compatibile con Alexa, Google Home e Samsung SmartThings, supporta comandi vocali e il livestream da remoto in ogni momento. Il voto medio assegnato da oltre 9.600 recensioni sull’e-commerce è 4,5/5.

Lo sconto sulla doppia telecamera Tapo C246D

Ha in dotazione un doppio obiettivo 2K che permette di monitorare due aree contemporaneamente, riducendo al minimo i punti ciechi. Uno integra un obiettivo grandangolare da 125 gradi, l’altro un teleobiettivo: insieme garantiscono una copertura completa e immagini dettagliate. La funzione Smart Tracking sincronizzato consente al modulo pan/tilt di seguire automaticamente gli oggetti rilevati, mentre la messa a fuoco intelligente con un tocco ingrandisce istantaneamente l’area selezionata. È progettata per l’uso indoor e outdoor, offre resistenza alle intemperie con certificazione IP65 e invia notifiche in tempo reale tramite rilevamento AI gratuito di persone, animali, veicoli. I microfoni possono identificare il pianto di un bambino. Visita la pagina dedicata per altre informazioni.

Sfogliando il listino ufficiale sul sito di TP-Link, la spesa fissata per compare Tapo C246D è 79,99 euro, ma grazie allo sconto di oggi puoi acquistare la telecamera per la videosorveglianza al prezzo di soli 59,99 euro. Si tratta del minimo storico da quando è in vendita.

C’è anche la consegna gratis prevista entro domani se la ordini adesso. Amazon si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione.