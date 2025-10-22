Videosorveglianza: Blink Mini 2K+ e Blink Arc da oggi in Italia

Arrivano oggi ufficialmente in Italia due dei dispositivi presentati di recente da Amazon, entrambi dedicati alla videosorveglianza della casa. Si tratta nel dettaglio di Blink Mini 2K+ e di Blink Arc. Rispondono a esigenze differenti, ma ad accumunare le telecamere ci sono caratteristiche avanzate per proteggere l’ambiente domestico e per l’integrazione nell’ecosistema smart home, a partire dalla compatibilità con Alexa.

Blink Mini 2K+ e Blink Arc sono disponibili

Partiamo da Blink Mini 2K+, videocamera compatta con sensore 2K e funzionalità smart come la visione notturna a colori e lo zoom 4x per osservare ogni dettaglio in modo nitido. È in vendita al prezzo di 44,99 euro, una spesa piuttosto contenuta. L’alimentazione è con cavo e può essere utilizzata sia in casa che all’estero, abbinandola all’adattatore resistente alle intemperie (acquistabile separatamente). Non mancano poi l’audio bidirezionale per comunicare da remoto e il salvataggio delle registrazioni.

Passiamo a Blink Arc, che di fatto combina due videocamere Mini 2K+ in un’unica inquadratura panoramica a 180 gradi. Il bundle include le due unità e un apposito supporto per il montaggio. Questo sistema offre una copertura completa e semplificata di tutto l’ambiente indoor o outdoor. In questo caso, la trovi sull’e-commerce al prezzo di 99,99 euro.

Entrambi i prodotti sono ovviamente venduti e spediti direttamente da Amazon, senza passare da intermediari e con la consegna gratis. Considerando il lancio di oggi in Italia, la disponibilità è immediata.