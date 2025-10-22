 Videosorveglianza: Blink Mini 2K+ e Blink Arc da oggi in Italia
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Videosorveglianza: Blink Mini 2K+ e Blink Arc da oggi in Italia

Disponibilità immediata per Blink Mini 2K+ e Blink Arc: le due telecamere di videosorveglianza del marchio Amazon arrivano oggi in Italia.
Videosorveglianza: Blink Mini 2K+ e Blink Arc da oggi in Italia
Tecnologia Casa e Domotica
Disponibilità immediata per Blink Mini 2K+ e Blink Arc: le due telecamere di videosorveglianza del marchio Amazon arrivano oggi in Italia.

Arrivano oggi ufficialmente in Italia due dei dispositivi presentati di recente da Amazon, entrambi dedicati alla videosorveglianza della casa. Si tratta nel dettaglio di Blink Mini 2K+ e di Blink Arc. Rispondono a esigenze differenti, ma ad accumunare le telecamere ci sono caratteristiche avanzate per proteggere l’ambiente domestico e per l’integrazione nell’ecosistema smart home, a partire dalla compatibilità con Alexa.

Compra Blink Mini 2K+

Partiamo da Blink Mini 2K+, videocamera compatta con sensore 2K e funzionalità smart come la visione notturna a colori e lo zoom 4x per osservare ogni dettaglio in modo nitido. È in vendita al prezzo di 44,99 euro, una spesa piuttosto contenuta. L’alimentazione è con cavo e può essere utilizzata sia in casa che all’estero, abbinandola all’adattatore resistente alle intemperie (acquistabile separatamente). Non mancano poi l’audio bidirezionale per comunicare da remoto e il salvataggio delle registrazioni.

Videocamera Mini 2K+ Blink (ultimo modello) | Videocamera di sicurezza domestica con alimentatore plug-in, risoluzione video 2K, zoom 4x, visione notturna a colori | 1 videocamera – Bianca

Videocamera Mini 2K+ Blink (ultimo modello) | Videocamera di sicurezza domestica con alimentatore plug-in, risoluzione video 2K, zoom 4x, visione notturna a colori | 1 videocamera – Bianca

44,99
Vedi l’offerta

Compra Blink Mini 2K+

Passiamo a Blink Arc, che di fatto combina due videocamere Mini 2K+ in un’unica inquadratura panoramica a 180 gradi. Il bundle include le due unità e un apposito supporto per il montaggio. Questo sistema offre una copertura completa e semplificata di tutto l’ambiente indoor o outdoor. In questo caso, la trovi sull’e-commerce al prezzo di 99,99 euro.

Blink Arc (ultimo modello) | Dispositivo con alimentatore plug-in e visione panoramica (piano Blink Plus richiesto), 180°, soluzione di sicurezza per 2 videocamere Mini 2K+ | Due videocamere - Nere

Blink Arc (ultimo modello) | Dispositivo con alimentatore plug-in e visione panoramica (piano Blink Plus richiesto), 180°, soluzione di sicurezza per 2 videocamere Mini 2K+ | Due videocamere – Nere

99,99109,98€-9%
Vedi l’offerta

Compra Blink Arc

Entrambi i prodotti sono ovviamente venduti e spediti direttamente da Amazon, senza passare da intermediari e con la consegna gratis. Considerando il lancio di oggi in Italia, la disponibilità è immediata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Bonus elettrodomestici nell'app IO: cosa sappiamo

Bonus elettrodomestici nell'app IO: cosa sappiamo
Xiaomi Robot Vacuum X20+ pulisce casa per te: scopri l'offerta top di eBay

Xiaomi Robot Vacuum X20+ pulisce casa per te: scopri l'offerta top di eBay
Mettere una videocamera nel WC potrebbe essere una buona idea

Mettere una videocamera nel WC potrebbe essere una buona idea
Rendi Casa Intelligente con la migliore demotica in offerta su Amazon

Rendi Casa Intelligente con la migliore demotica in offerta su Amazon
Bonus elettrodomestici nell'app IO: cosa sappiamo

Bonus elettrodomestici nell'app IO: cosa sappiamo
Xiaomi Robot Vacuum X20+ pulisce casa per te: scopri l'offerta top di eBay

Xiaomi Robot Vacuum X20+ pulisce casa per te: scopri l'offerta top di eBay
Mettere una videocamera nel WC potrebbe essere una buona idea

Mettere una videocamera nel WC potrebbe essere una buona idea
Rendi Casa Intelligente con la migliore demotica in offerta su Amazon

Rendi Casa Intelligente con la migliore demotica in offerta su Amazon
Davide Tommasi
Pubblicato il
22 ott 2025
Link copiato negli appunti