 Videosorveglianza casa con pannello solare: lo sconto sul kit Tapo
La telecamera TP-Link Tapo C410 per la videosorveglianza della casa è in offerta su Amazon nel kit che include il pannello solare.
La telecamera TP-Link Tapo C410 per la videosorveglianza della casa è in offerta su Amazon nel kit che include il pannello solare.

Se stai allestendo un nuovo impianto di videosorveglianza per la casa, tieni in considerazione questa offerta a tempo di Amazon dedicata a Tapo C410. Il punto di forza è costituito dal pannello solare integrato che assicura un’alimentazione continua, senza richiedere alcun tipo di manutenzione. Può essere posizionato ovunque, anche a metri di distanza dalla telecamera. La batteria interna da 6.400 mAh assicura un’autonomia fino a 180 giorni con una singola carica.

Tapo C410: il kit con pannello solare è in offerta

Il sensore in dotazione registra in qualità 2K 3MP con visione notturna a colori fino a una distanza di 9 metri. Supporta inoltre l’archiviazione locale su microSD fino a 512 GB (oppure in alternativa sul cloud), rileva in modo intelligente le persone riducendo i falsi allarmi, invia notifiche personalizzabili sullo smartphone e, grazie alla certificazione IP65, garantisce la massima resistenza ad acqua e polvere per un utilizzo affidabile all’esterno. Dai un’occhiata alla scheda sull’e-commerce per maggiori informazioni.

Le diverse modalità di installazione de pannello solare incluso nel kit Tapo C410 di TP-Link

Non c’è bisogno di attivare coupon o di inserire codici promozionali: lo sconto sul kit Tapo C410 di TP-Link è applicato in automatico e ti permette di acquistarlo al prezzo finale di soli 49,99 euro. Ha disponibilità immediata, ma trattandosi di un’offerta a tempo potrebbe scadere da un momento all’altro.

Tapo C410 KIT Telecamera WiFi Esterno ad Energia Solare, 2K 3MP, Batteria 6400mAh fino a 180 Giorni dopo una Singola Carica, Visione Notturna a Colori, Allarme Con Rilevamento del Movimento, IP65

Se sei interessato ti consigliamo di approfittarne ora, per non correre il rischio di dover fare i conti con un sold out. C’è anche la consegna gratis entro domani direttamente a casa tua. La vendita e la spedizione sono gestite da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 set 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
8 set 2025
