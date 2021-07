Videosorveglianza da interni: due videocamere FullHD a soli 54€

Siete alla ricerca di telecamere di sicurezza affidabili e di ottima qualità per la vostra casa o il vostro piccolo ufficio? Su Amazon è disponibile un'interessante promozione riguardante la Ezviz CTQ2C con risoluzione 1080P che, nella sua confezione da due passa da 99,99 euro a soli 54,99 euro grazie allo sconto del 45%.

2 telecamere da interni Ezviz: caratteristiche principali

Con una risoluzione di 1080p e una lente a largo angolo di visione di 135°, la telecamera da interno fornisce una copertura completa in alta definizione. Con un semplice doppio tocco sull'apposita applicazione potete zoomare (fino a 4x) e mettere a fuoco i più piccoli dettagli. Attraverso il supporto giroscopico integrato, potete avere una vista panoramica completa semplicemente girando il vostro smartphone a destra e sinistra.

Grazie alla lente con la luce LED infrarossa, questa telecamera è in grado di vedere fino a 7.5m di notte. Anche in assenza di luce, si ha un'immagine nitida e possono essere registrati anche i più piccoli dettagli, permettendovi di sentirvi al sicuro. Per le volte in cui siete lontani da casa, la telecamera è dotata di una cassa audio e un microfono integrato che mantengono la voce chiara e cristallina.

Infine la telecamera da interno controlla i movimenti e ogni volta che ne rileva uno, scatterà una foto e invierà un segnale al vostro telefono. Il tutto è facilmente gestibile anche tramite Amazon Alexa, Google Home e tutti i più importanti assistenti virtuali. Solo per oggi due videocamere di sicurezza della Ezviz sono disponibili su Amazon al prezzo esclusivo di 54,99 euro che rende l'offerta davvero vantaggiosa.