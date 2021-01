Videosorveglianza Ezviz a prezzi da fuoritutto

La videosorveglianza Ezviz è in sconto su tutta la linea: tanto i singoli modelli quanto i bundle godono di una sforbiciata a doppia cifra che va da -18% a -48%, quindi con un risparmio tale da cambiare completamente l’investimento per mettere al sicuro la propria abitazione o il proprio ufficio.

Ezviz, guarda che sconti

Il modello che gode dello sconto più importante è la tradizionale C1C da 75 euro 38,99 euro (-48%), ideale per essere posizionata all’interno di un ambiente per monitorare da remoto eventuali movimenti indesiderati. Arriva invece al 40% lo sconto per la ezTube da esterno, acquistabile alla cifra di 99,99 euro 59,79 euro. Lo sconto è invece pari al 29% per il modello con rotazione automatica e sistema di tracciamento del movimento, il cui prezzo scende da 69,99 a 49,99 euro.