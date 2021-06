Videosorveglianza, offerta BOMBA Reolink (entro le 15)

Se stai pensando ad un impianto di videosorveglianza con il quale difendere la tua abitazione nei giorni in cui partirai per un po' di relax estivo (attenzione, i mesi a venire potrebbero essere molto caldi da questo punto di vista per i topi d'appartamento), allora questa è un'opportunità imperdibile. Solo per poche ore, infatti, la videosorveglianza Reolink è scontata del 25% raggiungendo così su Amazon il miglior prezzo di sempre per questo tipo di configurazione: 359,99 euro.

Il pacchetto offre un kit da 8 canali con 4 videocamere per esterno da 5MP con visione notturna di 30 metri, rilevazione del movimento e registrazione 24/7. Nessun costo particolare per l'installazione, poiché la si può eseguire tranquillamente anche in assenza di tecnici:

Semplice connessione PoE, bisogna solo collegare le telecamere di sicurezza alle porte NVR tramite i cavi di rete da 18 metri nel kit videosorveglianza. Un cavo di rete è responsabile sia della trasmissione del segnale video sia dell'alimentazione. Facile da installare anche per un principiante.

Collegando il kit alla rete è possibile visualizzare le immagini da remoto sfruttando semplicemente l'app Reolink: si possono vedere sia le immagini in diretta, sia le registrazioni avvenute nelle ore antecedenti. In caso di necessità il sistema è espandibile: 4 canali restano liberi per poter ampliare l'impianto sulla base di future necessità.

Il kit non aveva mai raggiunto uno sconto simile, dunque l'occasione è ghiotta. Ma la scadenza è purtroppo imminente: alle ore 15 l'opportunità andrà già a sfumare.