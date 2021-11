VideoStudio Pro 2021, offerta Black Friday al 25% di sconto

VideoStudio Pro, il pratico e completo software di editing video, è in offerta al 25% di sconto in occasione del Black Friday. Soltanto 49,99 euro (invece di 69,99) per la versione completa del programma, dalle ricchissime funzionalità. La promessa, infatti, è quella di trasformare i tuoi momenti e le tue migliori esperienze in filmati unici, sfruttando strumenti intuitivi, effetti creativi e prestazioni ottimizzate.

VideoStudio Pro offre, infatti, centinaia di effetti, titoli, transizioni, grafiche e adesivi AR per rendere ogni clip spettacolare e personalizzata. Cosa potrai fare con VideoStudio? Importa i tuoi filmati, registra schermate oppure cattura video multi-camera grazie agli strumenti integrati. Modifica il tuo progetto grazie ad un'ampia selezione di strumenti base, filtri creativi e semplici funzionalità. Esporta i tuoi progetti in tutti i formati più popolari e condividili online, caricali direttamente su YouTube oppure masterizzali su un disco con menu personalizzati.

In poche parole, tutto quello che ti occorre per dare vita ad incredibili video. Anche se sei un principiante: grazie a numerose esercitazioni e all'interfaccia user-friendly, creatività e rivoluzione vanno di pari passo. In più, potrai aggiungere effetti sonori e musica royalty-free per mettere in evidenza i momenti chiave della tua opera. Fra le novità della versione 2021, inoltre, ci sono i modelli Instant Project, perfetti per risparmiare tempo e modificare post per i sociale media, e prestazioni ottimizzate grazie ad un processo di editing più veloce.

Il completo e versatile VideoStudio Pro è in offerta al 25% di sconto in occasione del Black Friday. Acquista la versione completa a soli 49,99 euro invece di 69,99, ma affrettati: la promozione è a tempo limitato.