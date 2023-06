Vimeo lancia tre feature IA: migliora editing video

Vimeo sta abbracciando l’intelligenza artificiale. Proprio mentre la suite Adobe si arricchisce portando Firefly su Illustrator, la piattaforma di hosting e condivisione di video annuncia una serie di strumenti progettati per aiutare gli utenti a realizzare script, registrare filmati con un teleprompter e rimuovere sia lunghe pause che rumori indesiderati. L’accesso, però, non sarà gratuito.

Vimeo si migliora con l’IA

Ad annunciare queste novità è lo stesso chief product officer di Vimeo, Ashraf Alkarmi, il quale ha affermato che le nuove feature sono pensate soprattutto per i creator alle prime armi o coloro che non lavorano come content creator, come CEO, dipendenti e studenti. L’obiettivo è quello di ridurre le barriere della produzione video tramite l’intelligenza artificiale, “dando a qualsiasi creatore la sicurezza di creare effettivamente video in una sola ripresa”.

L’IA generativa arriva dunque in soccorso degli utenti creando uno script video basato su una breve descrizione e qualche input chiave, come indicazioni relative al tono e alla lunghezza del testo finale.

Dopodiché, il teleprompter visualizza lo script con un determinato ritmo e con caratteri dalle dimensioni personalizzabili. Infine, l’editor video identifica ed elimina automaticamente le parole di riempimento e le pause imbarazzanti.

Potrebbe sembrare un mero tentativo di seguire la tendenza del momento, ma non è così: per Alarmi, l’IA è una priorità per Vimeo e questi sono solo i primi assaggi di ciò che l’azienda vuole integrare nel servizio al fine di risolvere i problemi dei clienti. Insomma, Alkarmi si aspetta che l’intelligenza artificiale rimanga un obiettivo centrale per Vimeo nel corso dei prossimi mesi e anni. Quali novità arriveranno in futuro? Staremo a vedere.