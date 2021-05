VIP-SCDkey Promo: Windows 10 PRO 13€, Office 2019 38€

Ancora una volta è il codice coupon VIPPF a regalare il meglio delle licenze software a prezzo scontato. Il codice può essere infatti utilizzato anche questa settimana sul catalogo VIP-SCDKey, ottenendo una sforbiciata immediata sui prezzo ed un accesso ultra low-cost ai migliori software di produttività (e non solo) disponibili per le proprie necessità.

20% di sconto con coupon VIPPF

Il listino prevede nella fattispecie i seguenti software in vetrina:

Ma non è tutto, perché le nuove promo coinvolgono anche i seguenti prodotti:

Il meccanismo non cambia: una volta inserito nel carrello il proprio prodotto preferito, è sufficiente completare i moduli disponibili inserendo il codice coupon per ottenere il taglio del prezzo direttamente in fase di check-out. Lo sconto è valido per qualsiasi software si desideri, anche sul fronte gaming: un vero e proprio lasciapassare per licenze software da “zona VIP”, per il cui accesso basta mostrare l’apposito badge “VIPPF“.

Sponsored by SCDKey