VIPER cercherà acqua nella zona del cratere Nobile

La NASA aveva comunicato a fine maggio che il lancio del rover VIPER è previsto per il 2023, un anno prima della missione Artemis III che riporterà l'essere umano sulla Luna a distanza di oltre 50 anni dalla missione Apollo 17. L'agenzia spaziale statunitense ha ora svelato il sito di “allunaggio”, ovvero il lato occidentale del cratere Nobile situato al Polo Sud.

VIPER al Polo Sud per cercare acqua

Il rover verrà lanciato con il razzo Falcon Heavy di SpaceX e portato sulla Luna dal lander Griffin di Astrobotic. Durante i 100 giorni previsti per la missione, VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) esplorerà una superficie di circa 93 Kmq. Gli scienziati della NASA hanno previsto la raccolta di almeno tre campioni a varie profondità e temperature nella speranza di trovare tracce di ghiaccio.

La presenza di acqua allo stato solido era stata confermata dal telescopio SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy) circa un anno fa. Il Polo Sud della Luna è una delle aree più fredde del sistema solare, quindi ci sono buone probabilità di trovare acqua ghiacciata. Oltre che in base ai dati scientifici, la scelta del sito di allunaggio è stata effettuata considerando altri fattori, tra cui la visibilità dalla Terra (per le comunicazioni radio) e l'accessibilità del terreno.

VIPER verrà sottoposto ad escursioni termiche estreme, passando da 50 Kelvin (circa -223° C) a 250 Kelvin (circa -23° C). Grazie alle quattro ruote con sterzata indipendente, il rover può muoversi in ogni direzione, ottimizzando la ricarica dei pannelli solari. Il costo complessivo della missione supera i 430 milioni di dollari.