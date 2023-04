Virgin: FIBRA con prezzo bloccato e zero vincoli

Virgin è la PROMO in FIBRA FTTH del nuovo provider con un prezzo bloccato per ben 18 mesi. Scopri la nuova tariffa scontata attualmente richiedibile ONLINE solo fino a fine mese.

Virgin: ecco tutti i dettagli della PROMO Fibra Pura

La tariffa di cui vi parleremo oggi prevede la navigazione illimitata a casa fino ad 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload con Modem Wi-Fi 6 Potentissimo in comodato d’uso gratuito ed incluso nel canone mensile. Tutto questo ad un prezzo bloccato per i primi 18 mesi che ammonta a 24,49 euro al mese. Dal diciannovesimo mese, il canone sarà di 29,49 euro per sempre.

Il modem che troviamo incluso nella promozione senza costi comprende anche una feature molto interessante che spesso viene sottovalutata. Stiamo parlando del Wi-Fi 6.

La verifica della copertura è fattibile grazie al link messo a disposizione dall’operatore in questione. In pratica, la FTTH viene erogata nelle varie città grazie al partner tecnico Open Fiber. Questo vale anche per le Aree Bianche.

Inoltre, grazie alla PROMO Virgin & Fitness è possibile oltre ad avere internet a casa anche ricevere ben 2500 classi di allenamento per tenersi in forma da casa. Il prezzo di questo pacchetto è pari a 39,49 euro al mese.

Costi ed altro

La tariffa che abbiamo visto poc’anzi ha un contributo iniziale scontato pari a 19,99€, invece di 29,99€. L’offerta è in scadenza il 30 Aprile 2023.

