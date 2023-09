Virgin Fibra: fibra pura, modem WiFi 6 gratis e zero costi di disdetta

Smart working, gaming online, maratone di film e serie TV in streaming: avere una connessione Internet veloce e affidabile per molti è divenuto un bisogno primario. Sul mercato si trovano decine di gestori che offrono connessioni rapide, ma non tutti utilizzano realmente una fibra pura. Virgin Fibra punta proprio su questo. Il servizio internet è in grado di offrire ai propri utenti la fibra pura (FTTH) capace di arrivare ad una velocità massima di 2.5 Gigabit/s, ovvero 12 volte più veloce delle connessioni misto rame (FTTC). Oltre ai grandi vantaggi in termini di velocità, passando a Virgin avrai il modem WiFi-6 gratis e potrai contare su un prezzo bloccato per sempre. Inoltre, a differenza di molti competitor, questo servizio permette di disdire in qualsiasi momento il proprio abbonamento senza ulteriori costi.

Virgin Fibra: un’offerta intrigante da non lasciarsi scappare

Non è tutto. Virgin Fibra offre ai nuovi utenti uno sconto sull’abbonamento. Puoi scegliere il piano Fibra Pura 1 Giga (5 volte più veloce del rame) nella versione standard oppure puoi optare per la versione Fibra & Fitness 1 Giga (ovvero con l’abbonamento Virgin Active). La prima ha un costo di 24,99 euro e la seconda di 34,49 euro. Il prezzo di questa offerta rimarrà valido per 18 mesi, poi passerà, rispettivamente, a 29,49 euro per la standard e 39,49 euro per Fibra + Virgin Active. Se invece hai bisogno di più potenza, puoi scegliere il piano Fibra Pura 2.5 Giga (12 volte più veloce del rame) oppure Fibra & Fitness 2.5 Giga. Il prezzo è di 29,49 euro per il primo e 39,49 per il secondo. Sbrigati a scegliere, poiché si tratta di un’offerta a tempo che scade il 30 settembre 2023.

Con questa offerta avrai inoltre 3 mesi gratis di Infinity+, il servizio streaming di Mediaset per guardare centinaia di film e serie TV su PC, dispositivi mobile e smart TV. Che cosa aspetti?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.