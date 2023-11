Virgin Fibra: per te internet ad alta velocità a 24 €/mese

La nuova promozione Virgin Fibra ti permette di avere internet veloce a casa ad un ottimo prezzo: l’offerta attualmente in corso offre infatti la Fibra Pura (FTTH) a soli 24,49 euro al mese per 18 mesi.

Sono già tantissimi gli utenti che hanno deciso di portare a casa la fibra Virgin grazie all’ottimo rapporto qualità/prezzo. Un numero che raggiunge i 14 milioni di utenti in ben 12 paesi nel mondo.

Pagando meno di 25 euro al mese potrai finalmente vedere serie TV, film e tutto lo sport che vuoi sempre in HD o giocare online con la performance della Fibra. Chi di noi al giorno d’oggi non vorrebbe usufruire di questi servizi spendendo una piccola cifra mensile? Non a caso, Virgin Fibra mette a disposizione degli utenti un’offerta che nasce con l’obiettivo di ottimizzare la connessione internet e permetterti di navigare come non hai mai fatto prima. Con Virgin Fibra quello che vedi è quello che paghi, per sempre. Infine, navighi più velocemente con la Fibra Pura (FTTH) rispetto alla fibra misto rame (FTTC).

Se hai sempre desiderato avete una connessione internet veloce per poter lavorare senza fastidiose interruzioni, Virgin Fibra è la scelta più adatta a te! Una soluzione davvero ottima per poter navigare alla massima velocità ad un costo contenuto. Scegli la fibra pura!

Tutto a soli 24,49 euro al mese per 8 mesi. Poi paghi 29,49 euro al mese per sempre.

Accedendo al sito web dedicato puoi anche verificare in completa autonomia la tua copertura e attivare l’offerta in pochi minuti. Basta rame e rete che lagga. Gioca e guarda i tuoi film preferiti con la velocità della Fibra Pura!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.