Promo Virgin Fibra Pura: fibra senza limiti a 24,49 euro al mese

Attivando online entro il 31/05/23 la promo Virgin Fibra Pura per la tua linea fissa di casa, puoi navigare senza limiti fino a 1 giga in download, a soli 24,49 euro al mese, per i primi 18 mesi. Scopri nel dettaglio come si compone l’offerta.

Virgin Fibra Pura: i dettagli dell’offerta

Scegliendo la fibra pura di Virgin Fibra, puoi navigare 5 volte più veloce delle reti in misto rame (FTTC) e in rame (ADSL), con una connessione senza limiti fino a 1 Giga in download e 300 Mega in upload, con banda minima garantita. La FTTH, porta il cavo di fibra ottica direttamente all’interno dell’abitazione ed è la soluzione ideale se devi giocare online o vedere serie TV, film e sport, sempre in alta definizione. Hai inoltre incluso nel tuo piano pure il modem Wi-Fi 6 di ultima generazione, per sfruttare il massimo della velocità e connettere qualsiasi dispositivo da ogni zona della casa.

Puoi attivare online entro il 31/05/23 il tuo abbonamento con Virgin Fibra a soli 24,49 euro al mese per i primi 18 mesi, in seguito pagherai sempre 29,49 euro. Il contributo di attivazione una tantum è di 29,99 euro scontato a 19,99 euro se sottoscrivi entro il 31/05/2023 ed include l’installazione eseguita da un tecnico e l’eventuale prolungamento della fibra fino a 5 metri.

Abbonarsi a Virgin Fibra è facile

Abbonarsi a Virgin Fibra è facile e veloce. Per sapere se sei raggiunto dalla fibra, ti basterà verificare la copertura del tuo indirizzo sul sito dell’operatore, cliccando su Verifica Copertura. In caso di esito positivo potrai sottoscrivere il contratto inserendo i tuoi dati personali e procedere con il pagamento. Verrai contattato per prendere l’ appuntamento con il tecnico per l’installazione, scegliendo l’orario e il giorno che preferisci. Il servizio verrà attivato in circa 7 giorni lavorativi. Non ci sono vincoli contrattuali quindi puoi recedere quando vuoi senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.