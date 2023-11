Virgin Fibra: velocità fino a 2.5Gbit/s a soli 24,49€ al mese

Se state cercando una connessione FTTH per ottenere il massimo dalla fibra, allora dovreste sicuramente considerare l’offerta di Virgin Fibra, il nuovo provider italiano del Virgin Group. Con l’offerta attuale, è possibile avere una connessione fino a 2.5Gbit/s a soli 24,49€ al mese. Il modem è inoltre in regalo e non sarà necessario restituirlo.

Virgin Fibra: cosa offre l’ultima offerta

Scegliendo l’offerta da 2.5Gbit/s da 24,49€ al mese di Virgin Fibra, è possibile ricevere un modem Wi-Fi 6 gratis, che permette di connettere tutti i tuoi dispositivi con la tecnologia “Wi-Fi Optimizer”, un sistema in grado di adattare automaticamente la connessione in base ai consumi. Non avrete alcuna rimodulazione del prezzo nel corso del tempo: la cifra è infatti bloccata per tutta la durata del rapporto, senza alcuna variazione nascosta. Potete disdire in qualsiasi momento senza costi e cambiare idea.

Con l’offerta avrete anche diversi vantaggi aggiuntivi, tra cui la possibilità di connettere più dispositivi senza perdere prestazioni, oltre alla massima stabilità durante attività come le videochiamate, lo streaming di video o film e il gioco, anche grazie a buffering e ritardi ridotti al minimo.

Virgin Fibra è attivabile in molti comuni italiani, grazie alla rete Open Fiber. È possibile verificare la copertura sul sito ufficiale e attivare l’offerta in pochi minuti, direttamente dalla pagina. Effettuata la richiesta, un tecnico vi contatterà per fissare l’ora e il giorno dell’installazione, che potrete seguire anche da remoto.

Virgin Fibra è la soluzione ideale per chi vuole navigare, guardare, giocare e allenarsi online con la performance della fibra. La tecnologia garantisce prestazioni superiori fino a 12 volte rispetto alle soluzioni FTTC (Fiber To The Cabinet) misto rame, garantendo il massimo della velocità attualmente disponibile. Non perdete quindi tempo e scoprite le offerte del piano, attivando la connessione più potente di sempre. La promozione è valida fino al 9 dicembre 2023 ed è disponibile sia per privati che per chi ha P.IVA.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.