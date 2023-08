Virgin Galactic: missione Galactic 02 con madre e figlia

Dopo il successo di Galactic 01, l’azienda di Richard Branson è pronta per la missione successiva. Virgin Galactic ha comunicato i nomi degli astronauti che saliranno a bordo della VSS Unity (SpaceShipTwo) per la missione Galactic 02. Il lancio, previsto per il 10 agosto, verrà trasmesso in diretta streaming.

Madre e figlia nello spazio

Quello di giovedì sarà il settimo volo nello spazio per Virgin Galactic, il secondo di tipo commerciale, dopo quello del 29 giugno. A differenza della missione Galactic 01, alla quale hanno partecipato tre italiani, la missione Galactic 02 non prevede esperimenti scientifici. Sarà tuttavia un’altra missione storica per vari motivi.

L’equipaggio è formato da tre privati (Jon Goodwin, Keisha Schahaff e Anastatia Mayers) e da Beth Moses, Chief Astronaut Instructor di Virgin Galactic, al suo quarto volo. Jon Goodwin (80 anni) ha partecipato come canoista alle Olimpiadi di Monaco del 1972 ed è malato di Parkinson dal 2014. Sarà la seconda persona a viaggiare nello spazio con questa patologia.

Keisha Schahaff (46 anni) e Anastatia Mayers (18 anni) saranno invece la prima coppia madre-figlia a viaggiare insieme nello spazio. Hanno vinto i due posti sulla VSS Unity con un sorteggio a premi. Saranno anche i primi due astronauti dei Caraibi (sono di Antigua e Barbuda), mentre Anastatia Mayers sarà la seconda persona più giovane a viaggiare nello spazio.

I piloti della VSS Unity sono CJ Sturckow e Kelly Latimer, mentre i piloti dell’aereo VSS Eve sono Micola Pecile e Mike Masucci. Il lancio verrà trasmesso in diretta streaming a partire dalle ore 17:00 italiane del 10 agosto.