Virgin Galactic: completata la missione Galactic 01

Virgin Galactic ha completato con successo il primo volo commerciale. La missione Galactic 01 ha visto la partecipazione di tre italiani (due militari dell’Aeronautica e un ricercatore del CNR), insieme ad un dipendente dell’azienda di Richard Branson. Il prossimo volo è previsto all’inizio di agosto.

Missione Galactic 01 completata

Il decollo dell’aereo VMS Eve, che ha portato la VSS Unity (SpaceShipTwo) all’altitudine prevista (circa 13,5 Km), è avvenuto alle ore 16:30 italiane. Il rilascio del velivolo è avvenuto invece alle ore 17:29. Al minuto 38:38 del video si può vedere il momento in cui si accendono i motori a razzo. VSS Unity ha raggiunto l’altitudine massima di 85,1 Km e la velocità massima di circa 3.556 Km/h (Mach 2,88).

Durante la missione sono stati eseguiti 13 esperimenti scientifici (la missione è stata denominata Virtute 1). Sull’account Twitter di Virgin Galactic è stato pubblicato uno screenshot che immortala il momento in cui il Colonnello Walter Villadei espone la bandiera italiana.

La VSS Unity è tornata sulla Terra alle ore 17:42, atterrando sulla pista dello Spaceport America in New Mexico, dopo un volo planato. La prossima missione Galactic 02 è prevista per l’inizio di agosto (non sono ancora noti i passeggeri).

Le successive missioni avranno invece una cadenza mensile. Virgin Galactic non ha comunicato il prezzo aggiornato del biglietto. A fine 2021 era circa 450.000 dollari. Tra i futuri clienti potrebbe esserci anche Elon Musk, amico di Richard Branson. Prima però deve combattere contro Mark Zuckerberg.