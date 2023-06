Galactic 01: come vedere in streaming il volo spaziale

Il primo volo spaziale commerciale di Virgin Galactic, battezzato Galactic 01, è previsto per le ore 16:30 di giovedì 29 giugno e sarà possibile seguirlo in diretta streaming. L’evento, definito come l’inizio di una nuova era nelle missioni commerciali di ricerca finanziate dai governi , verrà trasmesso sul sito ufficiale e attraverso il canale YouTube con il player allegato qui sotto.

Guarda in streaming il volo spaziale Galactic 01

Per l’occasione, la cabina del VSS Unity è stata trasformata in un laboratorio scientifico suborbitale. Al suo interno saranno condotti 13 esperimenti. Si tratta di test relativi agli ambiti della termofluidodinamica, della biomedicina e dello sviluppo di materiali innovativi e sostenibili in condizioni di microgravità. Questa la dichiarazione di Sirisha Bandla, Vice President, Government Affairs and Research Operations di Virgin Galactic.

Siamo orgogliosi di facilitare la collaborazione internazionale tra le nazioni spaziali e i pionieri dell’industria per espandere la conoscenza umana. Questo volo sarà una vetrina del nostro sistema di volo spaziale, che consente ai ricercatori di volare con i loro esperimenti, e della nostra capacità di offrire un accesso regolare allo spazio per la comunità scientifica e tecnologica.

Ricordiamo che a bordo ci saranno tre italiani. Nel dettaglio, sono Walter Villadei (colonnello dell’Aeronautica Militare Italiana), Angelo Landolfi (tenente colonnello e medico dell’Aeronautica Militare Italiana) e Pantaleone Carlucci (ingegnere e ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche).

Faranno parte dell’equipaggio anche Colin Bennett (istruttore di astronauti), Mile Masucci (pilota), Nicola Pecile (pilota), Kelly Latimer (comandante) e Jameel Janjua (pilota). Chiudiamo con le parole di Michael Colglazier, CEO di Virgin Galactic.