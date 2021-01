Non è ancora tempo di salire su Hyperloop per andare in ufficio o per spostarsi da un capo all’altro delle nostre città, ma quel momento arriverà. È quanto ribadisce oggi Virgin con la pubblicazione del filmato che mostra come sarà un viaggio con questo sistema di trasporto ad alto tasso di innovazione.

Virgin Hyperloop: una simulazione del viaggio

I pod (o capsule) saranno in grado di arrivare a una velocità oltre 1.000 Km/h (per la precisione 1.080 Km/h) all’interno di un ambiente chiuso e quasi del tutto privo di aria così da ridurre al minimo l’attrito generato durante il movimento. Per la stessa finalità è impiegato un sistema di levitazione magnetica che mantiene i vagoni distaccati dalle loro guide. Nella simulazione condivisa su YouTube anche tutti i comfort del caso: dai tavolini con piano per la ricarica wireless degli smartphone alla connettività WiFi per navigare o lavorare mentre si attende di giungere a destinazione.

A novembre è stato eseguito con successo il primo test con passeggeri a bordo: l’accelerazione da 0 a 278 Km/h in 6,4 secondi su un tratto lungo 149 metri. Qui sotto il filmato.

Il progetto Hyperloop è nato da una visione di Elon Musk (Tesla, SpaceX, ecc.) affidata poi a terzi. L’obiettivo di lungo termine è quello di portare il sistema di trasporto in tutto il mondo, ma allestire le infrastrutture necessarie non sarà cosa semplice considerando la loro complessità.