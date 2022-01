Virgin Orbit: completata la terza missione satellitare

Qualche giorno fa la Virgin Orbit, impresa dedicata al lancio di satelliti, ha completato la sua terza missione lanciando nello spazio altri 7 satelliti: questi, facenti parte del programma Above the Clouds, fanno parte della terza ondata di sei totali per posizionare satelliti con obiettivi commerciali, governativi, internazionali e di sicurezza nazionale.

Il lancio è avvenuto attraverso un Jumbo, guidato dal pilota Matthew “Stanny” Stannard: partito dalla base Air & Space di Mojave in California, ha raggiunto i 35.000 piedi di altitudine prima di lasciare il booster che, partito da quel momento, ha raggiunto la quota di orbita (500 km di altitudine) così da poter poi lanciare i 7 nuovi satelliti.

I satelliti della Virgin Orbit serviranno anche per esperimenti di comunicazione spaziale

Il metodo di lancio usato dalla Virgin Orbit è di certo più pratico in termini di strutture a terra: non servono infatti chissà che costruzioni in aeroporto e il vettore non deve fare manovre troppo complesse, riducendo il rischio di errore.

Ovviamente i carichi che Cosmic Girl e LauncherOne, rispettivamente Jumbo e Booster, possono portare sono inferiori a quelli gestiti da eventuali lanci con razzo, ma essendo meno dispendiosi convengono all'azienda. L'amministratore delegato di Virgin Orbit, Dan Hart, ha affermato:

Alcuni dei nostri clienti iniziano a ricevere i segnali dall'orbita dei loro satelliti, e questo per noi è un successo. Abbiamo raggiunto dalla West Coast un'orbita mai raggiunta, ed è fantastico aver avuto a bordo clienti abituali e nuovi ultimi arrivati.

Il presidente Mark Baird, ex ufficiale in pensione della US Air Force, ha detto: