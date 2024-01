Virgin Super Wi-Fi: PROMO per sempre e senza costi

La Virgin Super Wi-Fi è la nuovissima promozione con attivazione gratis solo entro il giorno 7 Gennaio 2024.

Il prezzo dell’offerta scelta è inoltre bloccato per sempre. L’operatore in questione non applica alcun vincolo contrattuale, disdire è facile e veloce, ma soprattutto GRATIS!

Virgin Super Wi-Fi: ecco i dettagli

La Fibra Pura di Virgin ha due tariffe che variano a seconda delle performance desiderate. La prima arriva fino ad 1 Gigabit al secondo in download e 300 Megabit al secondo in upload.

La prima opzione ha un costo mensile promozionale pari a 26,49 euro, invece di 29,49 euro.

La seconda promozione ha una velocità massima raggiungibile in download pari a 2,5 Gigabit al secondo e di 500 Megabit al secondo in upload. Il prezzo in questo caso ammonta a 29,49 euro per sempre.

In entrambe le tariffe, troviamo il Modem incluso con Wi-Fi 6. A seconda delle disponibilità di magazzino e delle performance scelte, Virgin, invierà un device tra lo ZTE H3140, il Technicolor FGA2233 oppure il FRITZ!Box 5530.

Il Modem è incluso gratuitamente nell’abbonamento scelto. Questo significa che in caso di disdetta della linea o cambio gestore non sarà necessaria la restituzione dell’apparato.

Il contributo iniziale, interamente scontato, comprende l’uscita del tecnico, l’installazione del servizio e l’eventuale prolungamento della Fibra Ottica fino ad un massimo di 5 metri.

Costi ed altro

L’offerta che comprende il costo di attivazione a 0 euro è valido sia per la Fibra Pura 1 Giga sia quella a 2.5 Giga. Il contriubto iniziale rimane scontato solo se richiedi l’attivazione ONLINE entro il 7 Gennaio 2024.

