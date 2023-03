VirginFibra: FTTH a 24,49€ al mese, no vincoli

VirginFibra è l’offerta SENZA VINCOLI adatta per chi intende provare il servizio in FTTH senza dover pagare cifre astronomiche per disdire l’eventuale contratto. Scopri dunque come richiedere l’attivazione della Fibra Pura di Virgin, PROMO valida fino il 1 Aprile 2023.

VirginFibra: l’FTTH senza vincoli e di qualità

La promozione di questo nuovo provider italiano offre internet rigorosamente in FTTH e quindi non in Fibra Mista Rame con velocità massima in download di 1 Gbit/s in download e 300 Mbit/s in upload con Modem Wi-Fi 6 Potentissimo incluso nel canone mensile. Tutto questo ad un costo di soli 24,49 euro ogni mese per 18 mesi. Al termine del periodo promozionale, il costo sarà pari a 29,49 euro per sempre.

Il Modem fornito da Virgin in comodato d’uso utilizza una feature molto interessante che permette all’utente di navigare in maniera stabile e alla massima velocità anche negli angoli più remoti della propria abitazione. Stiamo parlando della tecnologia Wi-Fi 6.

Inoltre, questo provider ci tiene a rimarcare il suo claim “Fibra Dritta a Casa” perché offre un servizio erogato in Fiber To The Home grazie al partner tecnico Open Fiber.

Oltre alla sola Fibra, il neonato gestore offre la possibilità di avere ben 2500 classi di allenamento grazie alla promozione Virgin Fibra & Fitness, disponibile a 39,49 euro ogni mese.

Costi ed altro

L’attivazione della Fibra FTTH di Virgin richiede soltanto 5 minuti ed è possibile completare la richiesta ONLINE. La PROMO Fibra Pura ha un contributo iniziale di soli 19,99 euro, il tutto senza vincoli e senza costi extra.

