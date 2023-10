Virtus Bologna - Dinamo Sassari: dove vedere la partita in streaming

Appuntamento alle 20:00 di domenica 22 ottobre 2023 per l’atteso big match Virtus Bologna – Dinamo Sassari. La quarta giornata del calendario della Lega Basket Serie A torna in campo con una sfida da non perdere.

Da una parte c’è una lanciatissima Virtus Bologna, che ha vinto le prime tre partite di campionato. Dall’altra, invece, troviamo la Dinamo Sassari, alle prese con una partenza non certo ottimale, con una sola vittoria nelle prime tre uscite.

Il match Virtus Bologna – Dinamo Sassari sarà trasmesso in diretta streaming e on demand su DAZN. Come al solito, per guardare la partita in streaming è sufficiente attivare subito l’abbonamento alla piattaforma di streaming.

In questo caso, basta DAZN Start, la versione “base” della gamma di abbonamenti di DAZN, che costa 13,99 euro al mese oppure 9,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi. C’è anche l’abbonamento annuale 89,99 euro.

Da notare, inoltre, che, in via promozionale, è possibile attivare DAZN Standard (l’abbonamento che include anche il calcio e, in particolare, la Serie A) al costo di 19,99 euro al mese per i primi 3 mesi. Tutte le offerte sono attivabili dal sito ufficiale DAZN, qui di sotto.

Virtus Bologna – Dinamo Sassari e tutta la Lega Basket Serie A sono su DAZN

Per gli appassionati di basket è arrivato il momento di guardare Virtus Bologna – Dinamo Sassari e tutte le altre partite della Lega Basket Serie A su DAZN. La piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport mette a disposizione il piano DAZN Start con possibilità di scegliere tra:

abbonamento mensile da 13,99 euro

da abbonamento mensile con vincolo annuale da 9,99 euro

con da abbonamento annuale da 89,99 euro (circa 7,50 euro al mese)

Una volta attivato l’abbonamento sarà possibile accedere a tutti i contenuti presenti sulla piattaforma, comprese le partite di Lega Basket e, quindi, anche il match di stasera Virtus Bologna – Dinamo Sassari.

