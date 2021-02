Prende il via la nuova edizione di Visa Everywhere Initiative (VEI), competizione che chiama a sé le startup attive nel territorio Fintech e impegnate su tecnologie, sistemi e soluzioni dedicate ai pagamenti e alle nuove forme di commercio: dalle blockchain alle criptovalute, dal crowdfunding al Banking-as-a-Service, dai prestiti alla gestione delle finanze personali senza dimenticare portafogli digitali, trasferimenti P2P, carte, iniziative di fidelizzazione ecc.

La formula del contest prevede la presentazione delle idee in gara a una giuria di esperti con una prima fase organizzata sulla base dell’area geografica in cui si trovano i partecipanti. I vincitori saranno poi invitati a sfidarsi a livello globale nel tentativo di vincere un montepremi da 100.000 dollari, esponendo le loro storie e i loro progetti. Gli interessati possono trovare tutti i dettagli e le istruzioni per sottoporre la loro candidatura sul sito ufficiale (link a fondo articolo).

Are you a #fintech #startup with products in-market? Are you looking for an extra push from a global, trusted brand to gain scale? The Visa Everywhere Initiative competition is your chance to compete for $100,000 in prizes + a spotlight on the world stage: https://t.co/Jdm91ebAJV

— VisaNews (@VisaNews) February 9, 2021