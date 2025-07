POS Easy senza canone e commissioni all'1%: perfetto per tutte le attività

Che tu gestisca un negozio o lavori come libero professionista, avere un POS dalle commissioni basse e senza costi fissi è essenziale per risparmiare. POS Easy di Axerve è la soluzione più semplice, conveniente e completa per ricevere pagamenti: l’offerta è chiara, con soltanto l’1% di commissioni e canone zero, per un terminale Android portatile con SIM 4G inclusa. Il costo è di soli 100 euro (+ IVA), una tantum. Nessun vincolo, nessuna sorpresa.

Tutti i vantaggi di POS Easy Axerve

POS Easy di Axerve è pensato per semplificare la vita a chi lavora. L’offerta include tutti i servizi necessari per ricevere pagamenti in modo semplice, ovunque tu sia. Tra i vantaggi principali segnaliamo una SIM 4G multioperatore con traffico dati incluso, l’accredito su qualsiasi conto corrente (anche personale per liberi professionisti), assistenza tecnica 7 giorni su 7 e nessun vincolo di permanenza. Oltre, ovviamente, ai costi già segnalati: 1% di commissioni su ogni transazione e zero canone mensile.

Il terminale è un moderno dispositivo Android con stampa dello scontrino in doppia copia e dashboard online myStore per tenere sotto controllo ogni incasso. Grazie alla SIM multioperatore inclusa, POS Easy si collega automaticamente alla rete con la migliore copertura disponibile, rendendolo perfetto anche per attività in mobilità.

Con POS Easy puoi accettare i principali circuiti di pagamento nazionali e internazionali, tra cui Visa, VPay, Mastercard, Maestro e Bancomat. Supportati anche tutti i principali wallet digitali: Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Inoltre, POS Easy è conforme al credito d’imposta del 30% sui costi per i servizi di pagamento digitale: un ulteriore risparmio per la tua attività.

POS Easy di Axerve è la soluzione ideale per chi cerca un POS senza canone, con commissioni trasparenti e servizi completi inclusi. Con 1% di commissioni, nessun costo fisso, SIM 4G gratuita e assistenza 7 giorni su 7, è perfetto per negozianti, professionisti, ambulanti e piccole imprese. Richiedilo oggi a soli 100 euro + IVA: un costo una tantum per un terminale completo e dalle condizioni vantaggiose.