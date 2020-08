Visa e Glovo per dare una mano ai commercianti

Fornire un supporto concreto a oltre 5.000 piccoli esercizi commerciali distribuiti in 14 centri italiani oggi alle prese con i postumi della crisi sanitaria che ha colpito il paese. Questo l’obiettivo della partnership siglata da Visa e Glovo che si struttura attraverso campagne di promozione ad hoc e visibilità incoraggiando così a un maggiore utilizzo del digitale.

Attività Locali: Visa e Glovo per i negozi di prossimità

Le attività confluiranno all’interno dello spazio battezzato Attività Locali mostrato nell’app Glovo che verrà promosso da entrambe le società per tutta l’estate. Si tratta di pizzerie, pasticcerie, gelaterie, enoteche, gastronomie di quartiere, panetterie, fioristi, farmacie e altre tipologie di negozi di vicinato distribuiti in tutto il territorio. Queste le città interessate dall’iniziativa: Bari, Bergamo, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Monza, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino e Verona. Di seguito il commento di Filippo Manca, Merchant Sales Manager di Visa Italia.

A seguito dell’emergenza COVID-19 le piccole imprese italiane sono sotto pressione, molte di loro hanno saputo adattarsi introducendo nuovi servizi, come le consegne a domicilio e il take away, e adottando una maggior flessibilità nei pagamenti. Ma per le PMI, portare il proprio business online può essere un processo costoso e complicato. Ecco perché Visa sta collaborando con i propri partner per consentire alle piccole imprese di costruire rapidamente una presenza digitale fornendo loro strumenti, risorse e visibilità. In questa direzione va l’iniziativa con Glovo, con cui siamo molto orgogliosi di collaborare, e che fa parte di un più ampio impegno portato avanti da Visa a sostegno delle piccole imprese in Italia.

La finalità è duplice: far conoscere ai consumatori i negozi di prossimità e i loro prodotti stimolandone il consumo e supportare i piccoli esercenti in un percorso di digitalizzazione, fondamentale per lo sviluppo del business.

Un recente studio condotta da Visa ha rilevato che gli acquisti online in Italia sono aumentati di oltre il 20% in aprile rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Inoltre, il pagamento contactless risulta attualmente la modalità preferita in Europa, con due acquisti su tre in negozio effettuati tramite carta contactless o telefono cellulare. In Italia la crescita è stata di oltre il 10% in aprile, ma ancora un piccolo imprenditore europeo su due non offre questa possibilità. Concludiamo con il commento di Elisa Pagliarani, General Manager di Glovo Italia.

L’emergenza sanitaria ha modificato in maniera incisiva l’approccio dei commercianti di quartiere e dei negozi di prossimità che hanno dovuto reinventare i propri servizi, affidandosi molto di più al digitale rispetto al passato. In questo quadro, il delivery e l’e-commerce diventano due alleati imprescindibili anche in questa fase di “nuova normalità”. Perché offrono ai consumatori, ancora restii alla fisicità dei negozi, la comodità di ricevere in totale sicurezza i prodotti necessari, e ai commercianti una vetrina online che altrimenti non potrebbero avere in tempi brevi. Una piattaforma come la nostra non si limita semplicemente a spostare da un punto all’altro della città degli oggetti, ma offre ai partner commerciali e utenti un marketplace su scala locale: per ogni singola esigenza da soddisfare all’interno della propria città, si può trovare la soluzione su Glovo.

Come parte della collaborazione Glovo offrirà inoltre ai titolari di carta Visa un credito di 10 euro per acquisti all’interno della sezione Attività Locali.