Visa vuole sviluppare talenti crittografici da dentro

Visa ha fatto sapere di voler assumere studenti universitari per sviluppare talenti crittografici dall’interno dell’azienda. Il programma vedrà la realizzazione di un progetto volto a incrementare le competenze dei candidati in aree specifiche. Queste saranno NFT, DeFi, Stablecoin e CBDC.

Si tratta di un vero e proprio invito che la società di pagamenti digitali ha fatto a tutti gli studenti universitari interessati. Questi dovranno perciò presentare domanda per accedere al programma di sviluppo crittografico realizzato da Visa. Nel frattempo, l’azienda ha confermato di continuare nel processo di crescita in questo settore dai suoi sistemi interni.

I giovani talenti potranno così inserirsi all’interno di un sistema innovativo volto a realizzare un team al lavoro sulle criptovalute, dove poter sviluppare una nuova esperienza. La durata prevista a team è di 18 mesi così da permettere a più studenti universitari di prenderne parte e a Visa di individuare le risorse più importanti.

Visa darà il via al Crypto Development Program

Si chiama Crypto Development Program l’iniziativa di Visa che dà la possibilità a tutti gli studenti universitari che lo vogliono di partecipare a un programma per sviluppare competenze crittografiche. Ecco come l’azienda ha descritto questa opportunità in un annuncio di lavoro ufficiale sulla sua pagina nella sezione dedicata alle risorse umane:

Il Crypto Development Program è un’esperienza di sviluppo rotazionale di 18 mesi progettata per creare un team di criptovaluta completamente fluente ora e per il futuro. Godrai di tre distinte rotazioni aziendali che ti forniranno un’esperienza pratica in diverse aree all’interno dell’ecosistema emergente di criptovalute di Visa. Si tratta di prodotti crittografici, soluzioni crittografiche e partnership digitali. Il programma supporta la missione di Visa di costruire una forte pipeline di talenti entry level con una profonda esperienza in materia nello spazio Crypto. Oltre a rotazioni significative, gli Associati ricevono formazione e sviluppo, tutoraggio, networking ed esposizione alla leadership.

Gli obiettivi da raggiungere saranno fondamentalmente tre: