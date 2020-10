Visiere trasparenti protettive, lo sconto è online

Ci sono strumenti di protezione individuale, quali le mascherine, che ormai possono essere acquistate un po’ ovunque e ognuno ha imparato a riconoscerle, valutarle e far propria la giusta dose di riserva. Ci sono altri strumenti, quali le visiere di protezione, che invece iniziano a diffondersi solo ora, in questo momento di resistenza nel quale si tenta di tenere aperte le iniziative commerciali con le massime sicurezze possibili per sé e per i clienti.

Visiere trasparenti protettive: ecco l’offerta

Per poche ore ancora le visiere protettive trasparenti sono disponibili in sconto su Amazon, all’interno di una offerta che si rivela sicuramente interessante per tutti coloro i quali hanno necessità di proteggersi, oltre che bocca e naso, anche gli occhi ed il volto.

Si tratta di una misura cautelativa ulteriore (attenzione: complementare rispetto alle mascherine e non sostitutiva), utile ad eliminare il droplet – sia emesso che subito – quando si è inevitabilmente a contatto con altrui persone al di sotto della distanza raccomandata dalle misure per il contenimento dei contagi.

Le visiere sono disponibili al prezzo in offerta di 17,67 euro (-29%, il livello più basso raggiunto per questo tipo di prodotto) ed il pacchetto contempla sia 6 occhiali di supporto che 12 schermi antiappannamento sostituibili e ripulibili. Sono questi strumenti che nascono originariamente per un uso professionale o in cucina, per mettersi al riparo da odori o sostanze fastidiose. Con l’avvento della pandemia la loro utilità si è moltiplicata ed ora è soprattutto online che è possibile imbattersi nelle migliori occasioni d’acquisto.