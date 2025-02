Vision Pro: Apple Intelligence ad aprile?

Il noto Mark Gurman aveva anticipato il futuro supporto per Apple Intelligence a fine giugno 2024. Il giornalista di Bloomberg ha ora ricevuto dalle sue fonti informazioni più dettagliate sulle funzionalità AI che verranno aggiunte al Vision Pro. L’azienda di Cupertino vuole anticipare Google e Samsung.

Apple Intelligence con visionOS 2.4 ad aprile?

Apple Intelligence è disponibile su iPhone, iPad e Mac, ovvero i dispositivi più venduti da Apple. Il visore per la realtà mista è un prodotto di nicchia, considerato il prezzo di 3.500 dollari, ma non è stato abbandonato. L’azienda di Cupertino cercherà di incrementare le vendite con l’aggiunta di alcune funzionalità AI.

Il Vision Pro integra un processore Apple M2 e 16 GB di RAM, quindi supporta l’elaborazione AI on-device. Secondo le fonti di Mark Gurman, Apple offrirà agli utenti le funzionalità Writing Tools, Genmoji e Image Playground. Writing Tools permetterà di scrivere testo e generare riassunti anche con l’aiuto di ChatGPT. Non ci sarà invece la nuova Siri perché è necessario correggere alcuni bug (il lancio potrebbe essere posticipato a maggio).

Apple Intelligence dovrebbe arrivare con visionOS 2.4 ad aprile. Verrà anche aggiunta una nuova app per la visualizzazione dei contenuti spaziali, incluse le immagini 3D e panoramiche. Apple aggiornerà inoltre la modalità ospite. Sarà possibile prestare il visore ad un’altra persona, sfruttando una procedura di configurazione tramite iPhone (non sul Vision Pro come avviene ora).

Il supporto per Apple Intelligence arriverà prima del lancio del visore per la realtà mista di Samsung con Android XR, il nuovo sistema operativo sviluppato da Google che supporta Gemini.