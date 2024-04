Vision Pro: avatar spaziali per vedere gli altri nello spazio virtuale

Le Persona di Apple, gli avatar progettati per il visore Vision Pro, sono un progetto in continua evoluzione. La prima versione beta aveva un aspetto piuttosto innaturale, ma successivi aggiornamenti hanno migliorato la resa visiva e il realismo degli avatar. Apple sta lavorando per perfezionare ulteriormente la rappresentazione 3D delle persone per renderle sempre più espressive e funzionali nel contesto dell’interazione in realtà aumentata.

Avatar spaziali: una nuova dimensione di collaborazione

Con l’introduzione di Spatial Persona, gli avatar spaziali per il visore Vision Pro con visionOS 1.1 o successive, Apple mira a portare un ulteriore senso di collaborazione all’interno del visore. Questa funzione, inizialmente limitata alle piattaforme di chat come FaceTime e Zoom, ora si estende ad altre applicazioni grazie all’integrazione con SharePlay.

Quando gli utenti selezionano l’opzione Spatial Persona, i sensori a bordo di Vision Pro posizionano l’altro partecipante nella stanza virtuale insieme a loro. L’audio spaziale, invece, colloca l’interlocutore in un punto specifico dello spazio rispetto all’utente che indossa il visore di Apple, creando un’esperienza ancora più immersiva e realistica.

Le potenzialità di Spatial Persona: lavorare e giocare insieme in AR

Un video di esempio condiviso da Apple mostra due Persona affiancate a una finestra che visualizza Freeform, dando l’impressione di persone che collaborano a un progetto attorno a un tavolo da conferenza in ufficio. In realtà, il tavolo da conferenza è la scrivania dell’utente a casa. Oltre alle collaborazioni di lavoro, la funzione può essere utilizzata per guardare film e giocare insieme, supportando fino a cinque utenti contemporaneamente.

Le Persona di Apple e la loro evoluzione in Spatial Persona rappresentano un passo avanti nella creazione di esperienze di collaborazione e intrattenimento immersive all’interno del visore Vision Pro. Apple continua a lavorare per migliorare questa tecnologia e offrire agli utenti un’esperienza sempre più realistica e coinvolgente.