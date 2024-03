Apple punta a ridurre il costo del Vision Pro a 1.500 dollari

Secondo un nuovo rapporto, Apple starebbe cercando di ridurre il costo del suo visore Vision Pro per la realtà mista a circa 1.500 dollari, apportando modifiche a uno dei suoi componenti chiave: i due display micro-OLED 4K. Un rapporto di The Elec, che cita fonti del settore, rivela che l’azienda starebbe valutando di ridurre del 50% il prezzo dei display micro-OLED, attualmente forniti da Sony e che rappresentano circa 456 dollari del costo di produzione del visore, pari a 1.542 dollari.

Il rapporto afferma che Apple starebbe considerando l’aggiunta di altri fornitori alla sua lista di clienti, come SeeYa e BOE, che potrebbero offrire prezzi più bassi e una maggiore capacità produttiva. Tuttavia, i rigidi standard di qualità e le specifiche tecniche di Apple potrebbero rappresentare un problema per questi potenziali fornitori, ed è possibile che l’azienda rimanga con Sony come unico fornitore del Vision Pro di prossima generazione.

Caratteristiche del prossimo Vision Pro di Apple

Il Vision Pro di nuova generazione, il cui lancio è previsto per il 2025 o il 2026, sarebbe una versione entry-level del dispositivo, destinata a un mercato di consumatori più ampio. Il leaker Revegnus, che ha individuato il report di The Elec, ha dichiarato su X che Apple starebbe accelerando la ricerca e lo sviluppo per il visore di seconda generazione, confermando inoltre che l’obiettivo attuale è ridurre il costo dei display Micro-LED.

Secondo quanto riferito, Apple intenderebbe scendere a compromessi sulle caratteristiche e sulle prestazioni del visore di seconda generazione, al fine di renderlo più accessibile e conveniente.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, l’azienda starebbe valutando opzioni quali l’utilizzo di un minor numero di fotocamere, di display a bassa definizione e di un chip già utilizzato negli iPhone, anziché quello della serie M che equipaggia i MacBook. Gurman ha anche suggerito che il dispositivo potrebbe chiamarsi Apple Vision o Apple Vision One, per differenziarlo dal Vision Pro. Naturalmente, al momento tutte queste informazioni vanno prese con le pinze.