Apple Vision Pro: non c'è una fotocamera adeguata

Al momento, non esiste una videocamera in grado di registrare video alla risoluzione necessaria per Apple Vision Pro. A dichiararlo è stata Canon alla redazione di PetaPixel, a ridosso della conferenza di settore CP+ che si è tenuta a Yokohama in Giappone la settimana scorsa

Apple Vision Pro: non esiste ancora una fotocamera “ready”

Andando più in dettaglio, secondo Canon, i display di Apple Vision Pro, che è da poco disponibile per gli utenti del mercato USA, hanno bisogno di video a circa 100 MP di risoluzione a refresh di 60 fotogrammi al secondo. Si tratta di un flusso di dati estremamente alto, che le attuali tecnologie non sono ancora in grado di gestire. Canon dispone già un sensore da 100 MP, ma non riesce a raggiungere i 60 FPS.

A dirla tutta, una videocamera con le caratteristiche necessarie c’è già, ma non è assolutamente pratica per questo tipo di utilizzo. Si tratta di Big Sky ed è in funzione alla Sfera, l’arena di intrattenimento a Las Vegas. Costa milioni di dollari e richiede 20 operatori per funzionare. Quasi inutile aggiungere che una soluzione di questo tipo è ancora ben lontana dal raggiungere il mercato consumer.

Da tenere presente che attualmente Apple fornisce alcuni ambienti virtuali immersivi in formato video su Vision Pro, ma Canon ritiene che si tratti di un mix di riprese effettive con una videocamera RED 8K e computer grafica.

Ad ogni modo, Canon ha confermato il proprio interesse sulla questione e ha dichiarato che i lavori di ricerca e sviluppo sono attualmente in corso.