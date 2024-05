Visori Meta Quest, in arrivo la modalità viaggio (anche in aereo)

Meta ha annunciato una nuova e utile funzionalità per i visori Quest 2 e Quest 3: la modalità viaggio (Travel mode). Questa opzione, attualmente in versione beta, ottimizza l’esperienza VR per l’uso su veicoli in movimento, rendendo più facile l’utilizzo dei visori durante i viaggi, in particolare sugli aerei.

La modalità di viaggio è stata sviluppata con algoritmi messi a punto per tenere conto del movimento dell’aereo, garantendo un’esperienza stabile e costante anche quando si guarda fuori dal finestrino. Questa novità risolve uno dei problemi precedenti nell’utilizzo di Quest in volo, ovvero il movimento dell’aereo che poteva far pensare al visore che l’utente si fosse allontanato dall’interfaccia.

I possessori di Meta Quest 2 e Quest 3 possono abilitare la modalità di viaggio selezionando il menu “Funzioni sperimentali” nell’app Impostazioni. Una volta attivata, la modalità di viaggio è accessibile attraverso le impostazioni rapide per un facile accesso.

Partnership con Lufthansa per l’intrattenimento in volo

Oltre all’introduzione della modalità di viaggio, Meta ha anche annunciato una collaborazione con Lufthansa. Questa partnership vedrà la compagnia aerea utilizzare il visore Quest per i viaggiatori della Lufthansa Allegris Business Class Suite, offrendo un’esperienza di intrattenimento in volo innovativa.

Disponibilità e prezzi di Meta Quest 2 e Quest 3

Meta Quest 3 è ora disponibile al prezzo di 549,99 euro (per 128 GB), mentre Quest 2 è disponibile a partire da 450 euro (versione 256 GB). Con l’introduzione della modalità di viaggio e la partnership con Lufthansa, Meta continua a migliorare l’esperienza VR per gli utenti, rendendo i suoi visori sempre più versatili e adatti a diverse situazioni d’uso, inclusi i viaggi in aereo.