Visual Intelligence anche per iPhone 15 Pro

Il nuovo iPhone 16e supporta tutte le funzionalità di Apple Intelligence, incluso Visual Intelligence (Intelligenza visiva in italiano) nonostante l’assenza del pulsante Camera Control (Controllo fotocamera). L’azienda di Cupertino ha comunicato che sarà disponibile anche su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max con un futuro aggiornamento software.

Visual Intelligence con Action Button

Le funzionalità AI sono disponibili a partire da iOS 18.1 per tutti gli iPhone supportati, ovvero la serie iPhone 16, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max e iPhone 16e. Visual Intelligence (introdotta con iOS 18.2) era però una funzionalità presente solo su iPhone 16, in quanto sono gli unici smartphone con il pulsante Camera Control. Questa esclusività è terminata con l’annuncio del nuovo iPhone 16e.

Il modello entry level della serie non ha il pulsante Camera Control, ma supporta ugualmente Visual Intelligence. Gli utenti possono utilizzare il pulsante Azione per attivare la funzionalità. Il pulsante può essere configurato per eseguire diverse azioni, tra cui accedere alla fotocamera, accendere la torcia, passare alla modalità silenziosa, riconoscere un brano con Shazam e attivare memo vocali.

Anche gli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro non hanno il pulsante Camera Control, quindi non è possibile sfruttare l’intelligenza visiva. Apple ha comunicato che un futuro aggiornamento del sistema operativo consentirà di assegnare Visual Intelligence al pulsante Azione. La novità arriverà molto probabilmente con iOS 18.4 ad aprile (che aggiungerà anche il supporto per la lingua italiana).

Sfruttando la fotocamera posteriore, Google Search e ChatGPT è possibile ottenere informazioni su oggetti e luoghi, riassumere, copiare e tradurre il testo, rilevare numeri di telefono e indirizzi email, identificare animali e piante.