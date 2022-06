Vivaldi 5.3. toolbar personalizzabili e altre novità

Jon von Tetzchner, cofondatore di Vivaldi Technologies, ha annunciato la disponibilità di una nuova versione del browser per desktop e Android. La principale novità di Vivaldi 5.3 per Windows, macOS e Linux è rappresentata dalle opzioni per la personalizzazione delle toolbar. Su mobile è possibile invece modificare il nome dei gruppi di schede. Gli utenti possono anche sincronizzare i motori di ricerca tra tutte le installazioni.

Vivaldi sempre più personalizzabile

Una delle migliori caratteristiche di Vivaldi è la possibilità di modificare l’interfaccia. Con l’ultima versione è stata aggiunta la funzionalità Editable Toolbars che permette agli utenti di avere un browser più personale. Finora era consentito solo il riposizionamento dei pulsanti. Con Vivaldi 5.3 è sufficiente scegliere la voce specifica nel menu principale (o quella che viene mostrata cliccando con il tasto destro del mouse) per personalizzare completamente tutte le toolbar del browser.

Nel Toolbar Editor è selezionabile anche la voce Command Chains (catene di comandi) che permette di creare una successione di comandi da assegnare ad un pulsante che può essere aggiunto ad ogni toolbar. Se l’utente eccede nelle personalizzazioni e perde il controllo delle modifiche può ora utilizzare il pulsante di reset per ripristinare le impostazioni predefinite.

Infine è disponibile l’opzione che permette di sincronizzare i motori di ricerca tra tutte le installazioni di Vivaldi su desktop, Android, Chromebook e automobili (Polestar e Renault). Su Android ci sono altre novità, tra cui la possibilità di rinominare i gruppi di schede (Tab Stacks), l’apertura del Tab Switcher con una gesture e miglioramenti per il pannello del traduttore.