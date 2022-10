Vivaldi 5.5 organizza le attività e blocca lo spam

La software house norvegese, fondata da Jon von Tetzchner (ex CEO di Opera) ha annunciato la disponibilità di Vivaldi 5.5 per desktop (Windows, macOS e Linux). La nuova versione del browser introduce il pannello Attività che si integra con Calendar. È stato inoltre aggiunto il supporto per la funzionalità Snap di Windows 11. Migliorata infine la rilevazione dello spam in Mail (ma è consigliata l’installazione di una soluzione di sicurezza).

Tutte le novità di Vivaldi 5.5 per desktop

Vivaldi 5.5 include il nuovo pannello laterale Tasks (Attività) che consente di creare una “to-do list”, ovvero un elenco di cosa da fare. L’utente può inserire solo un titolo oppure altre informazioni aggiuntive, come data, descrizione, link, posizione geografica e promemoria. Al termine è possibile spuntare l’attività per nasconderla dall’elenco. La funzionalità può essere attivata durante la procedura di prima installazione del browser o successivamente nelle impostazioni.

Le attività con date verranno visualizzate direttamente nel calendario, mentre quelle senza data appariranno nella visualizzazione Agenda.

Gli utenti che usano Vivaldi su Windows 11 potranno ora sfruttare la funzionalità Snap per visualizzare fino a quattro finestre del browser sullo schermo, scegliendo tra sei possibili layout.

Dal mese di giugno sono disponibili Mail, Calendar e Feed Reader. La versione 1.2 del client di posta elettronica e del calendario velocizza la configurazione di nuovi account. È sufficiente inserire solo le credenziali di login. Mail offre infine una maggiore protezione contro lo spam, in particolare contro la tecnica nota come email forgery (spoofing), usata per ingannare l’utente con messaggi fasulli che sembrano provenire da mittenti conosciuti.

