VLC vuole lanciare la sua app per Apple Vision Pro

Su Apple Vision Pro è in dirittura d’arrivo il popolare lettore multimediale gratuito e open source VLC. La conferma è stata data nelle score ore da Jean-Baptiste Kempf in persona, il presidente di VideoLAN.

VLC: in arrivo su Apple Vision Pro

In un’intervista rilasciata alla testata Lowpass per celebrare i cinque miliardi di download di VLC, Kempf ha infatti informato che VideoLAN sta lavorando su una versione di VLC per Apple Vision Pro.

È bene però tenere presente che potrebbe volerci ancora del tempo prima che VLC diventi realtà su Apple Vision Pro, in quanto lo stesso Kempf ammette che non c’è attualmente una motivazione reale per sviluppare un’app visionOS a causa della piccola base di utenti. “Non sono sicuro che esista ancora un caso d’uso”, ha sottolineato Kempf sostenendo che il numero di persone che possiedono un visore della “mela morsicata” è decisamente ridotto.

Allo stato attuale, ad Apple Vision Pro mancano ancora molte delle app che gli utenti in possesso di altri dispositivi Apple sono soliti impiegare e alcuni grandi sviluppatori hanno affermato di non essere interessati, almeno non per il momento, a portare le loro app su visionOS. Proprio per questo, l’annuncio dell’arrivo di VLC sul visore Apple è un’ottima notizia per tutti gli utenti interessati al visore del colosso di Cupertino.

È interessante notare che il presidente di VideoLAN ha altresì confermato di essere disponibile a lavorare su un’app VLC per il visore Meta Quest, ma i piani sono stati accantonati poiché ci sono già molti buoni player destinati alla piattaforma.