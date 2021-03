Sulla base dell’esperienza acquisita in oltre vent’anni di attività, oggi il gruppo statunitense presenta VMware Cloud. Una piattaforma distribuita sia on-premises sia sul cloud, pensata per fornire ai clienti quanto necessario al fine di sfruttare il potenziale del multi-cloud e realizzare così applicazioni all’altezza delle aspettative.

VMware Cloud per sfruttare il potenziale del multi-cloud

L’obiettivo dichiarato è quello di accelerare la modernizzazione delle applicazioni attraverso il data center, l’edge e qualsiasi cloud . Ci sono vantaggi per sviluppatori e operatori IT, legati a un aumento della produttività. Questo il commento di Raghu Raghuram, Chief Operating Officer per la divisione Products and Cloud Services di VMware.

Siamo all’apice della prossima evoluzione del cloud e delle applicazioni. Le architetture stanno diventando distribuite e sempre più multi-cloud, mentre le applicazioni moderne supereranno presto quelle tradizionali. La sfida per ogni CIO è quella di trarre vantaggio da questa innovazione senza introdurre ulteriori complessità e rischi.

Con VMware Cloud è possibile distribuire applicazioni su VMware Cloud Foundation in esecuzione su AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, IBM Cloud e Oracle Cloud, su VMware Cloud on Dell EMC e su centinaia di partner VMware Cloud Verified. Prosegue Raghuram.

VMware Cloud è l’unica soluzione cloud oggi che i clienti possono utilizzare nel data center e su qualsiasi cloud, accelerando il proprio percorso di modernizzazione con velocità, semplicità e migliore sicurezza. Con VMware Cloud Universal, i clienti fanno un unico acquisto e ottengono la possibilità di distribuire le applicazioni in qualsiasi ambiente, per poi spostarle quando i requisiti aziendali o applicativi cambiano.

Di seguito le novità introdotte al fine di offrire un’esperienza integrata ai clienti: