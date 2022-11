Vodafone Internet Unlimited: FIBRA da 22,90€

Vodafone Internet Unlimited è la PROMO BOMBA per attivare la FIBRA a casa dell’operatore rosso con un prezzo di partenza di soli 22,90 euro ogni mese. Nel canone mensile è incluso il contributo di attivazione pari a 5€ per 24 mesi. Il prezzo di partenza è disponibile solo per i già clienti mobili Vodafone.

Fibra Vodafone: ecco come attivare la Internet Unlimited

La tariffa in questione prevede internet senza limiti fino a 2,5 Gigabit al secondo in download e 200 Mbps in upload, Modem incluso con Wi-Fi 6, Wi-Fi Optimizer e le chiamate illimitate e senza scatto alla risposta verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali incluse nel prezzo. Il tutto per soli 27,90 euro mensili se non avete già una SIM attiva con l’operatore rosso. Per i già clienti Vodafone con il mobile, il canone è pari a 22,90 euro mensili senza però il pacchetto che include le chiamate illimitate verso qualsiasi gestore.

In alternativa, c’è la possibilità di richiedere l’attivazione della Internet Unlimited V-MAX che comprende anche il Super Wi-Fi 6 Extender. Questa soluzione è consilgiata per chi ha una casa su più piani e necessita di coprire tutti gli angoli senza rinunciare a nulla. Inoltre, una volta richiesta la Fibra sarà possibile attivare una SIM con Giga e Minuti illimitati verso tutti a meno di 10 euro al mese con la bellezza di 4 mesi di Pass Cinema ed Entertainment di NOW.

Costi ed altro

Il contributo iniziale richiesto per l’attivazione del servizio è pari a 5 euro per 24 mesi. Questo ammontare è già incluso nella rata dell’offerta scelta.

Inoltre, è possibile sottoscrivere il contratto direttamente ONLINE o tramite l’aiuto di un consulente Vodafone chiamando il 180.

