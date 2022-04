Vodafone Internet Unlimited: PROMO Fibra a 27,90€

Dopo il periodo promozionale, Internet Unlimited di Vodafone è ora disponibile a meno di 28 euro al mese. Questa soluzione per avere internet senza limiti a casa è sicuramente una delle più interessante perché è priva di vincoli di permanenza contrattuale ed inoltre non prevede alcun costo di attivazione iniziale.

Inoltre, la promo per un tempo limitato ha anche un’opzione gratuita che permette di chiamare da casa verso qualsiasi numero sia di rete fissa che di rete mobile.

La promozione SENZA VINCOLI dell’operatore rosso prevede internet flat 24 ore su 24 nelle tecnologie ADSL, Fibra Misto Rame o Fiber To The Home, Modem con Wi-Fi 6 (solo per FTTH) oppure con Wi-Fi 5 e le chiamate senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi. La velocità massima raggiungibile in FTTH è pari a 2.5 Gigabit al secondo in download e 200 Mbps in upload. Le chiamate illimitate sono disponibili gratuitamente solo sottoscrivendo il contratto ONLINE. La promo che regala le chiamate è in esclusiva solo per le attivazioni portate a termine sul sito dell’operatore rosso.

Il canone mensile per richiedere internet a casa senza limiti con Vodafone è pari a 27,90 euro al mese, anziché di 29,90 euro mensili.

la promozione che abbiamo visto poco fa è disponibile, come detto con le chiamate illimitate incluse e gratuite solo per le attivazioni fatte ONLINE. Nei Vodafone Store non è possibile usufruire della medesima promo.

Costi ed altro

Questa promozione con internet senza limiti e chiamate illimitate dal fisso verso qualsiasi numero mobile e fisso è disponibile ONLINE senza VINCOLI di permanenza contrattuale. Il contributo iniziale così come quello relativo alla spedizione dell’apparato sono entrambi completamente GRATIS.

L’offerta a meno di 28 euro al mese, invece di 29,90 euro, è disponibile attualmente senza scadenza. Inoltre, in caso di recesso o passaggio ad altro gestore, sarà necessario restituire il Modem a Vodafone entro 30 giorni.