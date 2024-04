Vodafone, naviga alla massima velocità senza limiti a 24,90€

Le promozioni Vodafone sono sempre da cogliere al volo: quella di oggi è del tutto interessante perché offre internet alla massima velocità fino a 2.5 Gigabit/s in base alla copertura della tua zona, chiamate illimitate e una station inclusa nel prezzo.

Con Vodafone tutto diventa semplice e chiaro: hai la possibilità di attivare Internet Unlimited a soli 24,90 euro al mese anziché 27,90 e il costo di attivazione iniziare è pari a 19,95 euro se procedi con l’attivazione online. Prima di sottoscrivere la promozione puoi anche verificare la copertura della rete nella tua zona in completa autonomia.

Internet Unlimited: la soluzione Vodafone pensata per te

Nel corso degli anni Vodafone ha sempre lavorare con l’obiettivo di offrire agli utenti soluzioni vantaggiose per navigare online ad un ottimo prezzo. La promozione Internet Unlimited attualmente in corso si contraddistingue grazie all’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Oggi hai dunque l’opportunità di verificare la tua copertura in zona e scoprire l’offerta migliore per navigare senza limiti in casa con tutta la potenza della rete Vodafone. Non dimenticare che se decidi di attivare la promo online hai il costo di attivazione iniziale scontato e le chiamate illimitate!

Con Vodafone hai la possibilità di recedere dal contratto in qualsiasi momento: nel prezzo dell’offerta messa a tua disposizione da Vodafone è incluso un costo rateizzato di 5 euro al mese per i primi 24 mesi. Nel caso in cui decidessi di recedere prima, ti sarà chiesto solamente di saldare le rate rimanenti.

Attivare Internet Unlimited a soli 24,90 euro al mese è davvero semplice: ti basta la tua carta d’identità, il codice fiscale e quello di migrazione se decidi di mantenere il tuo vecchio numero. Che aspetti? Ricorda che la promozione è limitata e a meno di 25 euro al mese puoi navigare a casa senza limite dai tuoi dispositivi preferiti. Attivazione in sconto a soli 19,95 euro!