Vodafone: nuova partnership con Google Cloud

Vodafone ha annunciato una nuova partnership strategica di sei anni con Google Cloud che estende quella già in essere da circa due anni. L’obiettivo dell’operatore telefonico inglese è sfruttare la piattaforma dell’azienda di Mountain View per introdurre nuovi prodotti e servizi in tutto il mondo.

Vodafone-Google: alleanza cloud

Vodafone e Google Cloud realizzeranno una piattaforma integrata in grado di elaborare e spostare grandi volumi di dati da più sistemi nel cloud. La piattaforma Nucleus ospiterà il nuovo sistema Dynamo che consentirà a Vodafone di personalizzare i servizi di connettività per case e aziende attraverso il rilascio di funzionalità di rete intelligenti, come l’incremento della velocità della banda larga.

Nucleus e Dynamo, sviluppati dai tecnici di Vodafone e Google Cloud, elaboreranno oltre 50 terabyte di dati al giorno. La piattaforma consentirà di ridurre i costi, evitare duplicazioni dei dati e semplificare le operazioni. Inoltre velocizzerà l’accesso alle funzionalità di analisi dei dati, intelligence e machine learning.

Vodafone ha elencato alcuni vantaggi derivanti dalla nuova collaborazione, tra cui il miglioramento della qualità dei servizi di connettività, l’aumento del numero di servizi di rete smart, l’offerta degli strumenti di machine learning per la gestione di dati sanitari e ambientali, la creazione di una replica digitale di molte funzioni di supporto interne e la migrazione sul cloud dell’interno ambiente SAP.

Vodafone sottolinea che tutti i dati verranno conservati ed elaborati nei data center di Google Cloud, rispettando le leggi in vigore su privacy e sicurezza. Possibile anche in futuro l’offerta di servizi di consulenza per altre organizzazioni o aziende. Alle ore 17:00 di oggi verrà pubblicato un approfondimento su Google Cloud.