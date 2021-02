Vodafone, PROMO banda ultralarga: buono spesa da 100€

Un biglietto da 100 euro in buoni spesa immediatamente a disposizione per chi sarà più rapido nel far propria la nuova promo per la banda ultralarga residenziale:

Esclusiva Vodafone

Passa a FIBRA a 29,90€ al mese tutto incluso e senza costi di attivazione. La connessione di casa potente, chiara e senza vincoli.

L’offerta vale soltanto per tre giorni, ossia 10, 11 e 12 febbraio 2021: tre giorni per mettersi in tasca 100 euro in buoni spesa, equivalenti a oltre tre mesi di abbonamento su fibra FTTH.

Vodafone regala 100 euro ai più veloci

La promessa è quella nota e propria della GigaNetwork Fibra di Vodafone: fino a 1 Gigabit di velocità, modem con Wifi Optimizer interno alla nuova Vodafone Station e chiamate da telefono fisso con minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali (fissi e mobile). Un dettaglio è molto importante: si tratta di una offerta senza vincoli, dunque si è completamente liberi di aderire e di cambiare in tempi rapidi qualora per qualsiasi motivo si intenda ritornare sui propri passi. Massima libertà, insomma, poiché il valore dell’offerta è tutto nel bonus di ingresso e nella qualità di una fibra che non potrà che soddisfare sia chi la userà per lavoro, sia chi ne farà uso per lo studio, sia ancora chi darà fondo a tutta la sua velocità su streaming o gaming online.

Tutti i dettagli sull’offerta sono disponibili qui, ma attenzione alla scadenza: al termine di questa tre giorni di bonus extra, il costo rimarrà sul lancio promo di 29,90 euro, ma senza il buono spesa da 100 euro spendibile presso le maggiori catene di grande distribuzione.

L’offerta è disponibile in tutte le aree coperte dalla fibra Vodafone: per aderire è necessario pertanto anzitutto verificare la copertura del proprio indirizzo, così da procedere quindi online all’adesione ed all’incasso del buono spesa garantito dall’offerta.