Vodafone: PROMO Unlimited FIBRA a 27,90€

La PROMO Vodafone Unlimited che permette di avere internet illimitato a casa è per ora disponibile senza scadenza ONLINE con in esclusiva le chiamate illimitate verso i fissi e mobili nazionali. Vediamo nello specifico cosa comprende la tariffa in questione disponibile a meno di 28 euro al mese.

PROMO Vodafone Unlimited: ecco come attivare la Fibra

L’offerta per avere internet flat 24 ore su 24 a casa è disponibile nelle tecnologie ADSL, Fibra Misto Rame o Fiber To The Home fino a 2,5 Gigabit al secondo con Modem in comodato d’uso con Wi-Fi 6 solo in FTTH o Wi-Fi 5 nelle altre versioni. Inoltre, come detto all’inizio, ONLINE troviamo anche le chiamate illimitate dal fisso verso qualsiasi numero di rete fissa e mobile. Tutto questo a meno di 28 euro mensili.

Attivare la promozione è davvero un gioco da ragazzi! Vi basterà infatti fare click qui sotto:

Per i già clienti Vodafone con il cellulare il prezzo è ancora più interessante! La promozione per avere la Fibra a casa parte da 22,90 euro al mese senza però le chiamate illimitate.

L’apparato che viene fornito in comodato d’uso prevede una feature da non sottovalutare. L’operatore rosso, infatti, implementa nel suo Modem la tecnologia Wi-Fi Optimizer utile per gestire al meglio le proprie connessioni.

Costi ed altro

Questa tariffa è valida solo ONLINE con le chiamate illimitate verso tutti ed è attualmente scontata a 27,90 euro al mese, invece di 29,90 euro. Il contributo di attivazione è completamente GRATIS. Inoltre, anche la spedizione a casa del Modem non ha alcun costo. La promozione non prevede vincoli contrattuali, in caso di recesso o migrazione verso altro gestore sarà necessario restituire il Modem entro 30 giorni.

