Vodafone ti regala uno smartphone 5G per Natale

Vodafone ha deciso di regalare uno smartphone 5G a tutti gli utenti che decideranno di migrare il proprio numero e attivare una delle offerte attualmente in catalogo durante le festività natalizie di quest'anno. Ovviamente questo servirà principalmente per ricordare agli utenti che Vodafone risulta essere uno degli operatori più avanzati ed effettivamente avanti in termini di rete 5G. In questo modo quindi, sempre più persone avranno accesso sia alla rete più veloce a disposizione che ad uno strumento necessario per navigarla.

Quali offerte Vodafone attivare

I piani più richiesti e popolari di Vodafone sono sostanzialmente due: RED Pro e RED Max. Tuttavia, qualora si disponesse già di una linea domestica in Fibra, si potrà approfittare della promozione Family+ dal rapporto qualità prezzo davvero molto interessante.

L'opzione RED Pro includerà 50GB per navigare, minuti e messaggi illimitati in Italia e minuti illimitati in Europa. Il costo di attivazione sarà di 6,99 euro, mentre il costo della promozione sarà di 14,99 euro al mese. L'offerta sarà attivabile solo dai nuovi clienti e non potrà essere richiesta da chi possiede già una SIM Vodafone.

L'opzione RED Max invece permetterà l'accesso a 100GB per navigare in 5G, minuti e messaggi illimitati in Italia e minuti illimitati in Europa. Anche in questo caso il costo di attivazione sarà di 6,99 euro e il prezzo mensile sarà di 19,99 euro al mese.

Infine, per tutti gli utenti di Fibra Vodafone ci sarà il piano Family+ con Giga illimitati in 5G e minuti e messaggi illimitati in Italia. Il costo mensile sarà di 9,99 euro al mese e quello di attivazione sarà di 6,99 euro.

Quali smartphone saranno inclusi

Attivando una promozione con rete 5G inclusa, si potrà richiedere uno smartphone 5G gratuito tra i tre messi a disposizione da Vodafone. La scelta sarà tra: Xiaomi 11 Lite 5G New Edition, Samsung A32 5G e Oppo a 94 5G. Tutti ovviamente avranno la rata di acquisto mensile completamente azzerata.

I due piani RED sopra elencati potranno essere richiesti direttamente online dalle pagine ufficiali dell'operatore, mentre per il piano Family bisognerà richiedere una chiamata all'assistenza che prontamente si preoccuperà di ricontattare il numero indicato, così da poter richiedere il tutto ad un'operatore qualificato.