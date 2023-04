Vodafone espande rete 5G: coperti due nuovi comuni

Mentre lo scorso marzo TIM ha portato il 5G in altri 27 comuni italiani, ampliando sensibilmente la copertura della rete mobile di quinta generazione sulla penisola, il mese di aprile 2023 inizia con l’espansione della rete 5G Vodafone in due nuovi comuni del Belpaese, rispettivamente al Sud e nel Centro Italia. Vediamo di quali località si tratta e l’elenco completo dei luoghi coperti dal 5G dell’operatore telefonico di origine britannica.

Il 5G Vodafone si espande ancora

Come ripreso da MondoMobileWeb, nella giornata di ieri 3 aprile 2023 la lista dei comuni raggiunti dal 5G Vodafone ha visto l’aggiunta di Gela, in Sicilia, e Fano, nelle Marche. Come da prassi, specifichiamo che “copertura” non implica il raggiungimento del territorio comunale nella sua interezza.

L’elenco completo, con queste novità, è ora il seguente: Alessandria, Altamura, Ancona, Andria, Aprilia, Arezzo, Asti, Bari, Barletta, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Busto Arsizio, Cagliari, Catania, Caserta, Casoria, Catanzaro, Cinisello Balsamo, Como, Cosenza, Fano, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Gela, Genova, Giugliano in Campania, Grosseto, L’Aquila, La Spezia, Lamezia Terme, Latina, Lecce, Livorno, Lucca, Marsala, Messina, Milano, Modena, Monza, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pozzuoli, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio nell’Emilia, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Sesto San Giovanni, Siracusa, Taranto, Terni, Torino, Torre del Greco, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona, Vicenza.

Ricordiamo, oltretutto, che Vodafone garantisce velocità pari a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, sempre a patto che la SIM sia da almeno 128K e che l’utente sia in dotazione di uno smartphone compatibile con offerta telefonica abilitata.