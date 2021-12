Vodafone sconta le promo mobile solo online

Spesso qui su Punto Informatico vi abbiamo segnalato promo particolari che andavano a funzionare solo se l’acquisto o il servizio veniva sottoscritto online. Questo accade perché rispetto ai negozi fisici o i classici call center ci sono meno tramiti che devono guadagnare dalla nostra sottoscrizione o acquisto, e questo permette di abbattere il prezzo finale al consumatore.

È il caso anche oggi di una promo Vodafone che permette di ottenere una tariffa mobile molto vantaggiosa per quello che sono le offerte dei vari operatori in questo momento. Facendo la portabilità da altro operatore infatti è possibile avere solo online una tariffa di soli 7,99 euro per avere 70 giga di traffico dati al mese e minuti illimitati, con nessun costo aggiuntivo per quello che riguarda SIM o spedizione.

La solita convenienza delle promo online

Fare la registrazione online è comunque molto semplice e permette a tutti dal proprio telefono di sottoscrivere l’offerta. Basta inserire come da prassi i propri dati per l’intestazione della SIM e i dati appunto della scheda di cui dobbiamo fare la portabilità del numero, che possiamo trovare impressi sulla scheda stessa oppure utilizzando un’app che ci dice il seriale della SIM.

Infine basta inserire i dati relativi alla spedizione con il proprio indirizzo e una volta caricati i documenti, bisognerà solo aspettare l’arrivo della SIM a casa, con la possibilità anche di recedere entro 14 giorni se il servizio non è soddisfacente, cosa estremamente improbabile perché Vodafone è uno degli operatori più affidabili in Italia per copertura e velocità.

Avere una SIM con Vodafone garantisce poi anche ottima copertura all’estero con buona disponibilità di dati quando ci si sposta in un altro paese europeo, perché anche con questa offerta si parte da un traffico dati di ben 70 GB mensili, tetto che garantisce disponibilità anche con le regole estere. Sul sito Vodafone ci sono tutte le info.